த.வெ.கவுக்கு ஓட்டுகள் வந்தாலும் சீட்டுகளாக மாறாது - கார்த்தி சிதம்பரம் ஆருடம்

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு கணிசமான வாக்குகள் வந்தாலும் அது சீட்டுகளாக மாறாது என காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தமிழ்நாட்டில் சீமானுடன் சேர்த்து 3.5 முனை போட்டி நடக்கும் போது திமுக தலைமையிலான கூட்டணி அமோக வெற்றிபெறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
