/மது கொடுத்து இரண்டு சிறுமிகளுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை!

சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே உள்ள அரசு சமூக நீதி மாணவியர் விடுதியில் எட்டாம் வகுப்பு மற்றும் பத்தாம் வகுப்பில் இரண்டு மாணவிகள் தங்கி படித்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், அந்த விடுதியில் சமையலராக பணியாற்ற வரக்கூடிய கலைச்செல்வி மற்றும் விடுதி துப்புரவு பணியாளர் ராதிகா, ராதிகாவின் கள்ள காதலன் ரகுபதி ஆகிய மூன்று பேரும் இந்த மாணவிகளுக்கு பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விடுதியின் துப்புரவு பணியாளர் ராதிகாவுடன் அவரது கள்ளக்காதலன் ரகுபதி அடிக்கடி சமூக நீதி விடுதிக்கு சென்றுள்ளார். இச்சூழலில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு விடுதிக்கு வந்திருந்தபோது விடுதியில் இருந்த இரண்டு சிறுமிகளுக்கு குளிர்பானத்தில் மது மற்றும் போதை மாத்திரை கலந்து கொடுத்து அருகே அழைத்துச்