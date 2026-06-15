/நீச்சல் குளத்திற்கு வந்த பெண்ணிடம் வம்பிழுத்த இருவர்! சுளுக்கெடுத்த போலீஸ்!

நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர், நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் தனது குடும்பத்தினருடன் பெருங்களத்தூர் கிஷ்கிந்தா சாலையில் உள்ள தனியார் விளையாட்டு அகாடமியின் நீச்சல் குளத்திற்குச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அங்கு ஏற்கனவே மதுபோதையில் குளித்துக் கொண்டிருந்த 4 இளைஞர்கள், நீச்சல் குளத்தில் இருந்த அந்தப் பெண்ணின் கால்களைப் பிடித்து இழுத்து அநாகரிகமாக அத்துமீறியுள்ளனர்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்தப் பெண் விலகிச் சென்றபோதும், அந்த போதை ஆசாமிகள் அவரைத் தொடர்ந்து பின்தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்துள்ளனர். இதனைத் தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் கணவருக்கு, அந்த கும்பல் கொலை மிரட்டல் விடுத்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட கணவர் உடனடியாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்குத் தகவல் கொடுத்தார். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பீர்க்கன்காரணை போலீசார், சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
பெண்ணின் கணவர்