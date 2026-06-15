Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /நீச்சல் குளத்திற்கு வந்த பெண்ணிடம் வம்பிழுத்த இருவர்! சுளுக்கெடுத்த போலீஸ்!

நீச்சல் குளத்திற்கு வந்த பெண்ணிடம் வம்பிழுத்த இருவர்! சுளுக்கெடுத்த போலீஸ்!

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 15, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:00 PM IST
நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர், நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் தனது குடும்பத்தினருடன் பெருங்களத்தூர் கிஷ்கிந்தா சாலையில் உள்ள தனியார் விளையாட்டு அகாடமியின் நீச்சல் குளத்திற்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது, அங்கு ஏற்கனவே மதுபோதையில் குளித்துக் கொண்டிருந்த 4 இளைஞர்கள், நீச்சல் குளத்தில் இருந்த அந்தப் பெண்ணின் கால்களைப் பிடித்து இழுத்து அநாகரிகமாக அத்துமீறியுள்ளனர். ​இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்தப் பெண் விலகிச் சென்றபோதும், அந்த போதை ஆசாமிகள் அவரைத் தொடர்ந்து பின்தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்துள்ளனர். இதனைத் தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் கணவருக்கு, அந்த கும்பல் கொலை மிரட்டல் விடுத்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது. ​ ​பாதிக்கப்பட்ட கணவர் உடனடியாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்குத் தகவல் கொடுத்தார். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பீர்க்கன்காரணை போலீசார், சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர். பெண்ணின் கணவர்
See more

Recommended Videos

நீச்சல் குளத்திற்கு வந்த பெண்ணிடம் வம்பிழுத்த இருவர்! சுளுக்கெடுத்த போலீஸ்!
02:11
"CM விஜய்யை பார்க்க 6,000 கி.மீ. நடப்போம்!" இணையத்தில் வைரலாகும் கேரள தம்பதி!
04:26
பெண்களை அந்தரங்க வீடியோ எடுத்த ஜிம் மாஸ்டர்... மனைவியே கொடுத்த பகீர் புகார்
01:52
மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ முதல் கார்டன் வரை: 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் 'வயதான' மாஸ் வீரர்கள்!
02:31
உலகின் முதல் டிரில்லியனரான எலான் மஸ்க்
01:26
CM விஜய்க்கு பரந்த மெசேஜ்.. டெல்லி விசிட் முழு பின்னணி!
02:54
DMK தோல்வி; ஷாக் ரிப்போர்ட் லீக்..? அதிர்ச்சி தகவல் என்ன
02:37
ஜி7 உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடி பிரான்ஸ் புறப்பட்டார்
01:18
குழந்தை பிறப்பு குறைவு - சீனா எதிர் கொண்டுள்ள மிகப்பெரிய ஆபத்து
03:16
6 மதங்களில் இல்லாத வீழ்ச்சி... தங்கம் வாங்க இது சரியான நேரமா...?
02:06
களைகட்டும் கால்பந்து திருவிழா... 48 அணிகள்... 104 போட்டிகள் - ஒரு அலசல்
02:19
அங்கீகரிக்கப்பட்டது ரூ.2,172 கோடி - ரூ.579 கோடி செட்டில்மென்ட்!
03:19

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இரவில் பார்டி..காலையில் டெட் பாடி! சோகத்தில் முடிந்த கொண்டாட்டம்..விபத்தா? கொலையா?
Telangana42 min ago
2
Tamil Nadu weather1 hr ago
3
Abhijeet Dipke1 hr ago
4
CM Vijay1 hr ago
5
Tasmac1 hr ago