/காவல் வாகனத்தில் தஞ்சைக்கு அழைத்துச்செல்லப்பட்ட உதயநிதி: சென்னையில் பரபரப்பு

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது இல்லத்திலிருந்து தஞ்சாவூர் பொலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு காவல் வாகனத்தில் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்ப ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற காவிரி உரிமைப் போராட்டப் பொதுக்கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நடிகை குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது புகார் எழுந்தது.
தஞ்சாவூர் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட இப்புகாரின் பேரில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) மற்றும் தமிழ்நாடு பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட 9 பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணைக்காக அவரை அழைத்துச் சென்றுள்ளது.
இதில் BNS 196 (பகைமையை வளர்த்தல்) மற்றும் பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச்