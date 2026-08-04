/தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின்: தமிழகம் முழுதும் பரபரப்பு

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Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 04, 2026, 04:40 PM|Updated: Aug 04, 2026, 05:27 PM

Udhayanidhi Stalin Controversy: காவிரி உரிமைக்காகத் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற திமுக போராட்டத்தில் எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது, கூட்டத்தில் "திரிஷா" என எழுந்த முழக்கங்களுக்கு பதிலளித்த உதயநிதியின் கருத்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி அரசியல் சர்ச்சையை கிளப்பியது.இக்கருத்து நடிகையை அவமதிக்கும் இரட்டை அர்த்த வசனம் எனத் தவெக (TVK) மற்றும் பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

இச்சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து, காவல்துறையினர் உதயநிதியை விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இருப்பினும், "நான் எந்தத் தவறும் பேசவில்லை" என உதயநிதி விளக்கமளித்துள்ளார். திமுக தரப்பும் இது தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட அரசியல் பேச்சு மட்டுமே என ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

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