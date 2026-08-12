/தொகுதி மறுவரையறை...தவெக அரசின் தீர்மானத்தை வரவேற்கிறோம்: எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 12, 2026, 02:20 PM|Updated: Aug 12, 2026, 02:20 PM
சட்டமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிருக்கான 33% இடஒதுக்கீடு குறித்த தனித்தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.

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