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தொகுதி மறுவரையறை...தவெக அரசின் தீர்மானத்தை வரவேற்கிறோம்: எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 12, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Aug 12, 2026, 02:20 PM
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சட்டமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிருக்கான 33% இடஒதுக்கீடு குறித்த தனித்தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.
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