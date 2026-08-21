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"உதயநிதிக்கு 3 வீடு இருக்கு அரசு பங்களா எதற்கு?"
Written By
Umabarkavi K
Published: Aug 21, 2026, 06:00 PM
|
Updated: Aug 21, 2026, 06:00 PM
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பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த எம்எல்ஏ-க்களுக்கு மட்டுமே கார் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
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