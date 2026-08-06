/இது வேளான் பட்ஜெட்டா? முதல்வருக்கான ஜால்ராவா? உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு தாக்கல் செய்த முதல் வேளாண் பட்ஜெட்டை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "இந்த பட்ஜெட் சபை மரபுகளை மீறி முதலமைச்சருக்கு புகழுரை பாடும் ஜால்ராவாக மட்டுமே உள்ளது. இதில் எந்தப் புதிய திட்டங்களும் இல்லை. கடந்த மூன்று மாதங்களில் மேகதாது பிரச்சனை, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி ஏமாற்றம் மற்றும் குறுவை சாகுபடி பாதிப்புகளால் விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்றார்.
மேலும், விவசாயிகளின் உரிமைகளுக்காகக் குரல் கொடுக்கும் வகையிலும், அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையிலும் திமுக தலைவர் உத்தரவின்படி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கருப்புச் சட்டை அணிந்து எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்ததாகக் கூறினார்.