/என்ன இப்படி இறங்கிட்டாங்க - மோதிக்கொள்ளும் உதயநிதி Vs த்ரிஷா ஆதரவாளர்கள்!

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிகை திரிஷா குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்தும் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசிய விவகாரம் மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியாக உதயநிதி கைது என அடுத்தடுத்து நாடு முழுவதிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் பெண்கள் நம் நாட்டின் கண்கள் என திரிஷா நற்பணி மன்றத்தினரும்,அநீதி வீழும் அறம் வெல்லும் என திமுகவினரும் மதுரையில் மாறி மாறி போஸ்டர் ஓட்டியுள்ளனர். மதுரை மாவட்டம் திரிஷா நற்பணி மன்றம் சார்பில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர்களில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடும் கண்டனம் எனவும் பெண்களின் பெயரை பயன்படுத்தி நகைச்சுவை என்ற பெயரில் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசி அவமதித்தாலும் ஏற்க முடியாது. எங்கள் அன்பு அக்கா திரிஷா அவர்களைப் பற்றி யார் தவறாக பேசினாலும் எங்களால்