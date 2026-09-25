/பள்ளிக்குள்ளேயே புகுந்து மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த மர்ம நபர்! வண்டலூரில் அதிர்ச்சி!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 25, 2026, 07:00 PM|Updated: Sep 25, 2026, 07:00 PM
வண்டலூர் அருகே பள்ளி வளாகத்திற்குள்ளேயே மர்ம நபர் ஒருவர் புகுந்து 10 ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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