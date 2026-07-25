/புதிய Electronics உற்பத்தி மையங்கள்! ரூ.1,012 கோடி... கோவைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

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Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 25, 2026, 05:00 PM|Updated: Jul 25, 2026, 05:16 PM

இந்தியாவை உலகளாவிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி மையமாக மாற்றும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தில் இரண்டு புதிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி மையங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மொத்தம் 1,012 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த இரண்டு திட்டங்கள், தமிழகத்தின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி திறனை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக இந்த தகவலை வெளியிட்டார். இதன்படி, திருவள்ளூர் மாவட்டம் மணல்லூரில் 474.3 ஏக்கர் பரப்பளவில் 587.47 கோடி செலவில் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது.அதேபோல், பிள்ளைப்பாக்கத்தில் 379.3 ஏக்கர் பரப்பளவில் 424.55 கோடி முதலீட்டில் மற்றொரு உற்பத்தி மையம் உருவாக்கப்பட உள்ளது.

இந்த திட்டங்கள்

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