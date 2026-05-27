/திருவாரூரில் ரூ.1,427 கோடியில் புறவழிச்சாலை..! “டெல்டா வளர்ச்சிக்கு மைல்கல்”

திருவாரூர் நகர மக்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பாக இருந்து வந்த புறவழிச்சாலை திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு தற்போது மிகப்பெரிய நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து, ஒப்புதல் அளித்துள்ள நிலையில், டெல்டா மாவட்ட வளர்ச்சியில் முக்கிய மைல்கல்லாக இந்த திட்டம் அமையவுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை 83-ன் நாகப்பட்டினம் – தஞ்சாவூர் பிரிவின் கீழ் அமையவுள்ள இந்த நான்கு வழி புறவழிச்சாலை திட்டத்திற்காக மொத்தம் 1 ஆயிரது 427 கோடியே 61 லட்ச ரூபாய் நிதி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 14 புள்ளி 9 கிலோமீட்டர் நீளத்தில் அமைக்கப்பட உள்ள திருவாரூர் புறவழிச்சாலை திட்டத்துடன், தேசிய நெடுஞ்சாலை 129A மற்றும் 134A பிரிவுகளில் இரண்டு புதிய ரயில்வே மேம்பாலங்களும் கட்டப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் திருவாரூர் நகரில் நீண்ட காலமாக