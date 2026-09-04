/மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம்... 24 புதிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு?

ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், அடுத்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் புதிய உறுப்பினர்களை சந்திப்போம் என பிரதமர் மோடி கூறியதாக தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து நீண்ட காலமாக தாமதமாகி வந்த அமைச்சரவை விரிவாக்கத்துக்கு தற்போது முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வரவிருக்கும் மாற்றத்தில் இளம் தலைமுறையினருக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படலாம் என்றும், சுமார் 24 இளம் உறுப்பினர்கள் அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பெண்களின் பிரதிநிதித்துவமும் அதிகரிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட 12 பேர் கேபினட் அமைச்சர்கள் மற்றும் தனிப்பொறுப்பு வகிக்கும் இணையமைச்சர்களாக உள்ளனர். 81 வயதான ஜிதன் ராம் மாஞ்சி உள்ளிட்ட வயதில் மூத்த 14 பேர் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் சிலருக்கு கட்சி நிர்வாகம் அல்லது