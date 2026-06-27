/பாக்யராஜ் பற்றி அறிந்திடாத சில தகவல்கள்... இந்த வீடியோவில் பாருங்க!

கே. பாக்யராஜ் தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைத்த பெரிய பொக்கிஷய்ம் என்றே சொல்லலாம். நடிகர், திரைக்கதையாசிரியர், இசையமைப்பாளர், தயாரிப்பாளர் என பல்வேறு விஷயங்களை செய்திருக்கிறார். இந்தியாவின் மிக சிறந்த திரைக்கதை அமைப்பாளர் என புகழப்பட்டவர். நடிகராக இதுவரை 75 படங்களுக்கு மேல் பாக்யராஜ் நடித்திருக்கிறார். 25 படங்களுக்கு மேல் இயக்கியிருக்கிறார். அனைத்து படங்களும் இன்று வரை மக்களிடம் நின்று பேசுகிறது. அவரது மறைவு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், அவரது படங்கள் காலத்துக்கும் அழியாமல் அவர் பற்றி பேசும். தற்போது தமிழ் சினிமாவின் ஜாம்பவான் பாக்யராஜ் பற்றிய சில தகவல்களை பார்ப்போம். இயக்குநர் பாக்யராஜ் இரண்டு முறை திருமணம் செய்து கொண்டார். அவரின் முதல் திருமணம் நடிகை பிரவீனாவுடன் கடந்த 1981 ஆம் ஆண்டு நடந்தது. ஆனால்