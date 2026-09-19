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  • /சென்னையில் தொழிற்பூங்கா மற்றும் வணிக சேவை மையத்தை அமைக்கும் Walgreens!

Written ByR Balaji
Published: Sep 19, 2026, 09:20 PM|Updated: Sep 19, 2026, 09:20 PM
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பிரபல மருந்தக நிறுவனமான வால்கிரீன்ஸ், சென்னையில் புதிய உலகளாவிய திறன் மையத்தை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் அமையவுள்ள இந்த மையம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிகச் சேவைகள் சார்ந்த பணிகளில் கவனம் செலுத்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் அமைய முதல் உலகளாவிய திறன் மையத்திற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தமிழ்நாடு அரசால் சென்னையில் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள OMR GCC வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ள DLF Downtown தரமணி வளாகத்தில் இந்த நிறுவனம் அமைகிறது. வால்கிரீன்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தின் மூலம், இந்த மையம் தொடங்கப்பட்ட முதல் ஆண்டிலேயே 250-க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், வரும் ஆண்டுகளில் இந்த மையத்தின் செயல்பாடுகளை
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