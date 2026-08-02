/வந்தே பாரத் சரக்கு ரயில் புதிய அப்டேட்! 145 கிமீ வேகத்தில் செல்லும்

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 02, 2026, 06:00 PM|Updated: Aug 02, 2026, 06:01 PM

145 கிமீ வேகத்தில் செல்லும் வந்தே பாரத் சரக்கு ரயில் சோதனை ஓட்டம் தொடங்கியது.

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