Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு நாடு முழுவதும் ஆதரவு - விசிக

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 04, 2026, 01:00 PM|Updated: Sep 04, 2026, 01:00 PM
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு கேரளா, கர்நாடகா, குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கூட ஆதரவு இருக்கிறது என விசிக நிர்வாகி பகலவன் பேட்டி

Recommended Videos

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு நாடு முழுவதும் ஆதரவு - விசிக
01:28
பெரிய நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை அதிகளவில் பணி நீக்க திட்டம்
03:23
மின்வெட்டு பிரச்சனைக்கு Full Stop.! முதல்வர் விஜய் போடும் Master Plan!
02:31
முதல்வர் விஜய் பிரதமராக பிரமாத திட்டம்..இராவண மவனின் சரித்திர சம்பவம்
14:42
அடியோடும் மாறும் தூத்துக்குடி.. சர்வதேச திட்டத்தின் Next Step
03:02
கர்ப்ப காலத்தில் வாந்தி? இதைச் சாப்பிட்டால் போதுமா?- சித்த மருத்துவர் விளக்கம்
07:50
NCLAT-ல் சுபாஷ் சந்திரா அதிரடி பதிலடி! ரூ.6.5 கோடி விவகாரத்தில் பரபரப்பு வாதம்..!
04:12
உலகத் தரம் வாய்ந்த மோட்டார் கார் பந்தய அரங்குகள் அமைக்கப்படும் - முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்
02:18
புதிய தலைமை செயலகம்! முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கொடுத்த முக்கிய அறிவிப்பு
04:08
திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை - தங்கம் விலை இன்றைய அப்டேட்ஸ்
02:23
புதிய தலைமைச் செயலகம் எங்கு தமிழக அரசு கையில் 3 இடங்கள்!
03:47
வடசென்னை மக்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்... ரூ.400 கோடியில் அமையும் தளவாட பூங்கா!
01:56

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
செவ்வாய் - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் கொட்டப்போகுது!
2
3
4
5