மாற்றுக் கருத்து விவகாரம் - திருமாவளவன் விளக்கம்!

தூய்மைத் தொழிலை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினருக்காக நிரந்தரப்படுத்தி விடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் மாற்றுக் கருத்தை முன்வைத்ததாக வி.சி.க. தலைவர் திருமாவளவன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், சிலர் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு எதிரான கருத்து என தவறான தகவல்களை சித்தரிப்பதாக குற்றம்சாட்டினார்.

