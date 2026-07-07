/தவெக தலைமையில் இன்னும் கூட்டணி உருவாகவில்லை : திருமாவளவன் பேட்டி!

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Written ByYuvashree
Published: Jul 07, 2026, 08:00 PM|Updated: Jul 07, 2026, 08:01 PM

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் (விசிக) தலைவர் தொல். திருமாவளவன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடனான தமது நட்பு மற்றும் அரசியல் கூட்டணி சுமுகமாகத் தொடர்கிறது எனத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். எனினும், "ஆனால்..." என்ற வார்த்தைக்குப் பின்னால் கட்சியின் தனித்துவமான கொள்கை நிலைப்பாடுகள் இருப்பதை அவர் நாசுக்காகச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். திமுகவுடனான விசிகவின் கூட்டணி, பாசிச மற்றும் வகுப்புவாத சக்திகளை வீழ்த்துவதற்காக அமைக்கப்பட்ட கருத்தியல் ரீதியான கூட்டணியாகும். இருப்பினும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைகள், சமூக நீதி, மற்றும் அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சனைகள் என்று வரும்போது விசிக எவ்வித சமரசமும் செய்துகொள்ளாது. ஆட்சியின் சில முடிவுகளில் முரண்பாடுகள் இருந்தாலும், அதைச் சுட்டிக்காட்டுவது ஒரு தோழமைக் கட்சியின் கடமை. கூட்டணியில் அங்கம் வகித்தாலும் விசிக தனது தனித்தன்மையை

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