हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
முதல்வர் விஜய் பிரதமராக பிரமாத திட்டம்..இராவண மவனின் சரித்திர சம்பவம்
Written By
Shiva Murugesan
Published: Sep 03, 2026, 06:00 PM
|
Updated: Sep 03, 2026, 06:00 PM
join
share
அடுத்தடுத்து அரசியல் களத்தில் என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை விசிக து.கா.பகலவன் அவர்கள் இந்தக் காணொளியில் விவரித்துள்ளார்.
Recommended Videos
02:31
மின்வெட்டு பிரச்சனைக்கு Full Stop.! முதல்வர் விஜய் போடும் Master Plan!
14:42
முதல்வர் விஜய் பிரதமராக பிரமாத திட்டம்..இராவண மவனின் சரித்திர சம்பவம்
03:02
அடியோடும் மாறும் தூத்துக்குடி.. சர்வதேச திட்டத்தின் Next Step
07:50
கர்ப்ப காலத்தில் வாந்தி? இதைச் சாப்பிட்டால் போதுமா?- சித்த மருத்துவர் விளக்கம்
04:12
NCLAT-ல் சுபாஷ் சந்திரா அதிரடி பதிலடி! ரூ.6.5 கோடி விவகாரத்தில் பரபரப்பு வாதம்..!
02:18
உலகத் தரம் வாய்ந்த மோட்டார் கார் பந்தய அரங்குகள் அமைக்கப்படும் - முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்
04:08
புதிய தலைமை செயலகம்! முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கொடுத்த முக்கிய அறிவிப்பு
02:23
திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை - தங்கம் விலை இன்றைய அப்டேட்ஸ்
03:47
புதிய தலைமைச் செயலகம் எங்கு தமிழக அரசு கையில் 3 இடங்கள்!
01:56
வடசென்னை மக்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்... ரூ.400 கோடியில் அமையும் தளவாட பூங்கா!
00:50
ஹைதராபாத்தில் சாலையை சீரமைக்கக்கோரி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர்
03:32
ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி வரலாற்றில் நடந்தது என்ன? விரிவாக பார்க்கலாம்
Trending
News
Photos
Videos
மும்பையை விட்டு ஹர்திக்.. டெல்லியை விட்டு ராகுல்? இருவருக்கும் ஒரே அணி குறி!
2
விதி 110-ன் கீழ் அறிவிப்பு என்றால் பட்ஜெட் எதற்கு? சீறிய சீமான்.. என்ன மேட்டர்?
3
மகள் சொன்ன வார்த்தை..அமைச்சருக்கு பேரிடி! பதவியே பறிபோச்சு..?
4
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி: வீட்டிலிருந்தே பென்ஷன் நிலையை அறியலாம் - எப்படி?
5
அடுத்த பிரதமர் விஜய்? ஜோதிடர்களின் கூற்றுக்கு பதிலளிக்க முடியாது: மாணிக்கம் தாகூர்