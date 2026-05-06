விஜய்க்கு ஆதரவா? திருமாவளவன் சொன்ன பதில்!

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில், தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் பேசியுள்ளார். தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து இதுவரை விசிக எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. மதச்சார்பின்மைக் கொள்கையின் அடிப்படையில் திமுக கூட்டணியிலேயே விசிக உறுதியாக நீடிப்பதாகவும், தவெகவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்கும் சிந்தனை தற்போதைக்கு இல்லை என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.