/நண்பனுக்கு உதவப் போய் கொடூர கொலையா? வீதி வீதியாக துரத்திய கும்பல்!

வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே கோவில் திருவிழாவில் நடந்த கோஷ்டி மோதல் கொலையில் முடிந்திருக்கிறது. என்ன நடந்தது என்பது குறித்துத் தற்போது பார்க்கலாம்.! கோவில் திருவிழா என்றாலே கோஷ்டி மோதல் நடப்பது வாடிக்கையானதுதானே. பெரும்பாலும் கோவில் நிர்வாகத்தில் உள்ள பிரதிநிதிகள் அல்லது சாதி தொடர்பான மோதல்கள் இருக்கும் சூழலில், காட்பாடியில் 20 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான வாலிபர்களுக்கு இடையே நடந்த கோஷ்டி மோதல் கொலையில் முடிந்திருக்கிறது. வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி கல்புதூரில் கங்கையம்மன் கோவில் திருவிழா கடந்த 21ம் தேதி நடைபெற்றது. இதில் இரு பிரிவினரிடையே கோஷ்டி மோதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த தகராறில் கல்புதூரைச் சேர்ந்த 29 வயதான தினேஷ் என்பவர் படுகாயமடைந்தார். இந்நிலையில், தினேஷுக்கு, கல்புதூரைச் சேர்ந்த தீனா என்கிற தினகரன் நெருங்கிய