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சாமியை டார்ச்சர் பண்றாங்க- கொதிக்கும் இந்து முன்னணி பிரமுகர்..! வேலூரில் கோவிலில் நடந்தது என்ன?
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 14, 2026, 03:20 PM
|
Updated: Aug 14, 2026, 03:20 PM
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பக்தர்களின் மனதைப் புண்படுத்தும் வகையில் கோவில் பேனர் வைத்த இளைஞர்கள். உடனடியாகக் கடிவாளம் போட வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை. நடந்தது என்ன?
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