/பெண் காவலருக்கே இந்த நிலையா... தவெக ஆட்சியில் இப்படி நடக்கலாமா?

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Written BySudharsan G
Published: Aug 16, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 16, 2026, 05:40 PM
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே, பணி முடிந்து வீட்டுக்குச் சென்ற தலைமை பெண் காவலர் வழியிலேயே நிறுத்தப்பட்டு, கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏர்த்தாங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த 40 வயதான தாமரைச்செல்வி, குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக பணியாற்றி வந்தார். இவரது கணவர் 45 வயதான அர்வின், ஆட்டோ ஓட்டுநராக உள்ளார். திருமணமாகி 13 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இருவருக்கும் கடந்த சில நாட்களாக குடும்பப் பிரச்சனை இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், பணி முடிந்து வீட்டுக்குச் சென்ற தாமரைச்செல்வியை நெல்லூர்பேட்டை ஏரிக்கரை பகுதியில் கணவர் அர்வின் வழிமறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் தாமரைச்செல்வியின் கை, கழுத்து,
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