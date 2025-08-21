“விஜய்யை விளாசிய” வேல்முருகன்..! எப்போது முடிவு என பதில்..!

சினிமாவில் இருந்து நேராக தமிழ்நாட்டின் இருக்கைக்கு வரவேண்டும் என்ற முடிவில் இருப்பதாகவும் அவர்களை சில தமிழர்களும் ஆதரிக்கிறார்கள் என்பதால், முடிவு தேர்தலின் போது தெரியும், என நடிகர் விஜய்யை தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் விமர்சித்துள்ளார்.
சினிமாவில் இருந்து நேராக தமிழ்நாட்டின் இருக்கைக்கு வரவேண்டும் என்ற முடிவில் இருப்பதாகவும் அவர்களை சில தமிழர்களும் ஆதரிக்கிறார்கள் என்பதால், முடிவு தேர்தலின் போது தெரியும், என நடிகர் விஜய்யை தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் விமர்சித்துள்ளார்.