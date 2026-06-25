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Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 10:00 PM|Updated: Jun 25, 2026, 10:59 PM

வெனிசுலாவிற்குப் புதன்கிழமை மாலை ஒரு பேரிடர் நிகழ்ந்தது. வெறும் 39 வினாடி இடைவெளியில் பூமி இருமுறை மிகக் கடுமையாக அதிர்ந்ததில், பல பகுதிகள் இடிபாடுகளாக மாறின. இது வெறும் சாதாரண நிலநடுக்கம் மட்டுமல்ல; இது 'நிலநடுக்க இரட்டை' (earthquake doublet) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அழிவின் அளவை இருமடங்காக்கும் ஒரு 'ராட்சத நிகழ்வாக' அறிவியல் சமூகம் இதைக் கருதுகிறது. 
வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரே ஒரு நிலநடுக்க மையத்திற்குப் பதிலாக, இரண்டு வெவ்வேறு மையங்களின் கூட்டுத் தாக்கத்தால் வெனிசுலாவில் 164 பேர் உயிரிழந்தனர். கடந்த நூற்றாண்டில் வெனிசுலாவைத் தாக்கிய மிகக் கொடூரமான மற்றும் பயங்கரமான துயரச் சம்பவமாக இது அமைந்ததற்கு இந்த 'நிலநடுக்க இரட்டை' நிகழ்வே முக்கிய காரணமாகும். வரலாற்று ரீதியாக, இத்தகைய கொடிய

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வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: இது சாதாரண நிலநடுக்கம் அல்ல.. விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை
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