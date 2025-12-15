English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய் மக்கள் சந்திப்பு - ஈரோட்டில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்!

தூய்மையான மக்கள் விரும்பும் ஆட்சி வரும்நாளை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதாக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார். ஈரோடு பவளத்தான் பாளையம் பகுதியில் செய்தியளார்களை சந்தித்த அவர், த.வெ.க. தலைவர் விஜய் வருகையையொட்டி ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், நாளைக்குள் பணிகள் அனைத்து முடிவடைந்துவிடும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

