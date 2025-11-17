"அரசியலில் விஜய் வெற்றி பெற நேரடியாக மக்களை சந்திக்க வேண்டும்!"

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அடுத்த அங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ, பீகாரில் அமோக வெற்றி பெற்றது போல் தமிழகத்தில் ஒருபோதும் பாஜக வெற்றி பெற்றிட முடியாது என்றும், தவெகவின் விஜய்யை பொறுத்தவரை அரசியல் வேறு சினிமா வேறு என்பதால், அரசியலில் விஜய் வெற்றி பெற நேரடியாக மக்களைச் சந்திக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அடுத்த அங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ, பீகாரில் அமோக வெற்றி பெற்றது போல் தமிழகத்தில் ஒருபோதும் பாஜக வெற்றி பெற்றிட முடியாது என்றும், தவெகவின் விஜய்யை பொறுத்தவரை அரசியல் வேறு சினிமா வேறு என்பதால், அரசியலில் விஜய் வெற்றி பெற நேரடியாக மக்களைச் சந்திக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.