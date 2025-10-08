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CM விஜய்யை விமர்சித்தாரா விஜய் சேதுபதி...? வைரலாகும் வீடியோ
Written By
Sudharsan G
Published: Sep 15, 2026, 12:20 AM
|
Updated: Sep 15, 2026, 12:20 AM
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சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் வீடியோவால், தற்போது புதிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. முதல்வர் விஜயை மறைமுகமாக விமர்சித்தாரா விஜய் சேதுபதி? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
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