/CM விஜய்யை விமர்சித்தாரா விஜய் சேதுபதி...? வைரலாகும் வீடியோ

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Written BySudharsan G
Published: Sep 15, 2026, 12:20 AM|Updated: Sep 15, 2026, 12:20 AM
சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் வீடியோவால், தற்போது புதிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. முதல்வர் விஜயை மறைமுகமாக விமர்சித்தாரா விஜய் சேதுபதி? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

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