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தமிழக அரசியலில் புதிய மோதல்... விஜய் vs அண்ணாமலை
தமிழக அரசியலில் புதிய மோதல்... விஜய் vs அண்ணாமலை
Written By
Shiva Murugesan
Published: Jun 07, 2026, 12:20 AM IST
|
Updated: Jun 07, 2026, 12:20 AM IST
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பாஜகவிலிருந்து விலகிய அண்ணாமலை புதிய இளைஞர் மைய இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளார். ஏற்கனவே 13 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் இதில் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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