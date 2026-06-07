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தமிழக அரசியலில் புதிய மோதல்... விஜய் vs அண்ணாமலை

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 07, 2026, 12:20 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:20 AM IST
பாஜகவிலிருந்து விலகிய அண்ணாமலை புதிய இளைஞர் மைய இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளார். ஏற்கனவே 13 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் இதில் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

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