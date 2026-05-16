/விஜய் vs பவன் கல்யாண் : அரசியலில் சூப்பர் ஸ்டார் யாரு...? அனல் பறக்கும் விவாதம்

Vijay vs Pawan Kalyan : அண்மையில் நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி பெற்று, தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக சி. ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றார். 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்ட இவரது தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளை வென்றது. இதில் விஜய் சென்னையின் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றியடைந்தார். வெற்றிக்கு பின் போதிய பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தால், காங்கிரஸ் கட்சியை கூட்டணியில் சேர்த்துக்கொண்டார். விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அவர்களுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிக்க ஆளுநர் இவரை ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுத்தார். மே 10ஆம் தேதி ஆட்சியமைத்த பின்னர், சட்டப்பேரவையில் 144 உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியை உறுதிசெய்துள்ளது. இந்நிலையில், விஜய் ஆட்சிப்