/நடுரோட்டில் மனைவி மீது ஆசிட் வீசிய கணவர்: விழுப்புரத்தில் கொடூரம்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 11, 2026, 11:40 AM|Updated: Aug 11, 2026, 11:40 AM
விழுப்புரத்தில் காவல் நிலையம் அருகே பெண் மீது கணவர் ஆசிட் வீச்சு: இருவர் படுகாயம்

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