/69 அடி உயர பஞ்சமுக விநாயகர் சிலை: பக்தர்கள் சிறப்பு வழிபாடு

Published: Sep 14, 2026, 02:20 PM|Updated: Sep 14, 2026, 02:20 PM
விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் கைரதாபாத்தில் 69 அடி பிரம்மாண்ட பஞ்சமுக சங்கடஹர மகா கணபதி சிலை பிரத்யேகமாக நிறுவப்பட்டு வழிபாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த களிமண் உள்ளிட்ட இயற்கை பொருட்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விஸ்வரூப விநாயகர், ஐந்து முகங்களுடன் பக்தர்களுக்கு கம்பீரமாக காட்சியளிக்கிறார். இத்திருவுருவத்தை தரிசிக்க பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று பக்திப் பரவசத்துடன் சிறப்பு வழிபாடு செய்து வருகின்றனர். விழா ஏற்பாடுகள் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்று வருகின்றன.