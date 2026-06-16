/விருத்தாசலம் To சேலம் ரயில்: மூச்சிறைக்க ஓடும் பயணிகள்

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு ரயில்கள் செல்கிறது. விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில்
ticker counter ஒரு இடத்திலும் ரயில் நிற்பது ஒரு இடத்திலும் இருப்பதால் ticket கவுண்டரில் இருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தொலைவிற்கு அவசர அவசரமாக பயணிகள் ஓடிச்சென்று ரயிலில் ஏறும் அவலம் நீடிக்கிறது. அந்த நேரத்தில், எந்த ஒரு ரயில்வே பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் இல்லை என்றும் பயணிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். குறிப்பாக, சேலம் ரயிலானது விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்திற்கு நண்பகல் 1:15 மணிக்கு உள்ளே வந்து 2:15 மணிக்குரயில் நிலையத்தில் இருந்து வெளியே புறப்படும். சேலம் ரயிலில் செல்வதற்கு 1 மணிக்கு பிறகு தான் டிக்கெட் வழங்கப்படுவதாகவும், வயதானவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் யாரேனும் செல்ல வேண்டும் என்றால் மிகவும்