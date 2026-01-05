அதிகாரப் பகிர்வு இல்லாமல் எதுவும் செய்ய முடியாது!

தமிழிசை அக்காவை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவமானப்படுத்திவிட்டதாகவும், அதனால் அவர் மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும் என்றும் விருதுநகர் எம்.பி. மாணிக்கம் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார். மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் பாம்பன் நகர் பகுதியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், இனிவரும் காலங்களில் அதிகார பகிர்வு இல்லாமல் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று கூறினார்.
