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விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்: இந்த காம்போ வேற லெவலில் இருக்கு
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 15, 2026, 02:00 PM
|
Updated: Aug 15, 2026, 02:00 PM
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சமீபத்தில் வெளியான 'கருப்பு' படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்' திரைப்படம் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
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