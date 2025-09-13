English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மது போதையில் பைக் இளைஞர்கள் அட்ராசிட்டி: செல்போன் காட்சிகளால் பரபரப்பு

இருசக்கர வாகனத்தில் மது போதையில் சென்ற இருவர் சாலையில் சென்ற கார்கள் மீது மோதி கடும் சேதத்தை ஏற்படுத்தினர். அவர்களை மடக்கிப் பிடித்த வாகன ஓட்டிகள் காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர். இந்த சம்பவத்தின் செல்போன் காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. என்ன நடந்தது? இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • Sep 13, 2025, 04:20 PM IST

இருசக்கர வாகனத்தில் மது போதையில் சென்ற இருவர் சாலையில் சென்ற கார்கள் மீது மோதி கடும் சேதத்தை ஏற்படுத்தினர். அவர்களை மடக்கிப் பிடித்த வாகன ஓட்டிகள் காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர். இந்த சம்பவத்தின் செல்போன் காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. என்ன நடந்தது? இந்த பதிவில் காணலாம்.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News