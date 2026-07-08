/வயநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு "மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று": கேரள அமைச்சர்கள் ஆதங்கம்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 08, 2026, 04:00 PM|Updated: Jul 08, 2026, 04:00 PM
வயநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு "மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று" என்றும், சுரங்கப்பாதை திட்டப் பகுதியில் கழிவுகள் "அறிவியல் பூர்வமற்ற முறையில் கொட்டப்பட்டதே" இதற்குக் காரணம் என்றும் கேரள அமைச்சர்கள் ரமேஷ் சென்னிதாலா மற்றும் டி. சித்திக் ஆகியோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். அகழ்வுப் பணிகளின்போது எடுக்கப்பட்ட கழிவுகள் ஏன் அந்த இடத்திலிருந்து அகற்றப்படவில்லை என்பது குறித்து கட்டுமான நிறுவனத்திடம் அவர்கள் விளக்கம் கோரியுள்ளனர். இதற்குப் பதிலளித்துள்ள உள்கட்டமைப்பு நிறுவனமான 'திலீப் பில்ட்கான்' (Dilip Buildcon), 2 பேர் உயிரிழக்கக் காரணமான இந்த நிலச்சரிவுக்கு எந்தவிதமான தொழில்நுட்பக் கோளாறும் காரணமல்ல என்று மறுத்துள்ளது. பொறியியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான அனைத்து ஒப்புதல்களையும் விதிமுறைகளையும் இத்திட்டம் பின்பற்றுவதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இச்சம்பவத்தில் ஆறு பேர் காயமடைந்தனர். தேசிய பேரிடர் மீட்புப்
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