/வாங்கவேண்டிய நிலையில் நாங்கள் இல்லை - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் காட்டம்!

Published: Aug 27, 2026, 09:20 PM|Updated: Aug 27, 2026, 09:20 PM
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான திட்டங்கள் மற்றும் சமூக நீதி தொடர்பாக காரசார விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "அரசு மக்களுக்கு நலத்திட்டங்களைச் செய்வது கடமையே தவிர, மற்றவர்கள் கொடுத்து நாங்கள் ஏதோ கையேந்தி வாங்க வேண்டிய நிலையில் இல்லை" என்று ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.
மேலும், அம்பேத்கர் இயற்றிய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கிய உரிமையின் அடிப்படையிலேயே தாங்கள் தலைநிமிர்ந்து வாழ்ந்து வருவதாகவும், யாரும் யாருக்கும் பிச்சை போட வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிட்டார். அமைச்சரின் இந்த பேச்சு சட்டப்பேரவையில் பெரும் பரபரப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியது.