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Written ByR Balaji
Published: Sep 18, 2026, 03:00 PM|Updated: Sep 18, 2026, 03:00 PM
தமிழகத்தில் யார் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும், எந்தக் கட்சி ஆள வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யும் இடத்தில் இனி நாம் இருப்போம் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி காமராஜ் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் பாஜகவில் இணைந்த நிகழ்வில் பேசிய அவர், தேவேந்திர குல மக்களின் கோரிக்கைகளுக்காகச் சட்டமன்றத்தில் குரல் கொடுத்ததை நினைவு கூர்ந்தார். தென் மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி வட மாவட்டங்களிலும் நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் கைகோர்த்துப் பணியாற்றினால் யாராலும் அசைக்க முடியாது என்றும், தேர்தல் களத்தில் நமது சக்தி ஆட்சி மாற்றத்தைத் தீர்மானிக்கும் என்றும் அவர் பேசினார்.

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யார் ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யும் இடத்தில் நாம் இருப்போம்: நயினார் நாகேந்திரன்
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