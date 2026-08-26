/பரந்தூர் விமான நிலைய கதை முடிந்தது... அடுத்தது பிளான் என்ன?

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 26, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 26, 2026, 05:40 PM
சென்னை விமான நிலையத்தின் பயணிகள் கையாளும் திறனை அதிகரிக்கும் வகையில், புதிய 5வது முனையம் அமைக்க இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு 2 கோடி பயணிகளை கையாளும் திறன் கொண்டதாக இந்த முனையம் அமைய உள்ளது. இதன் மூலம் சென்னை விமான நிலையத்தின் மொத்த பயணிகள் கையாளும் திறன் ஆண்டுக்கு 5.5 கோடியாக அதிகரிக்கும். இரண்டு ஓடுபாதைகளுக்கு இடையே உள்ள ‘V’ வடிவிலான நிலப்பகுதியில் புதிய முனையத்தை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கிடைக்கும் நிலத்தை அதிகபட்சமாக பயன்படுத்துவதுடன், விமான நிலையத்தை அணுகும் நகர்ப்புற சாலை போக்குவரத்து நெரிசலையும் குறைக்க முடியும் என AAI தெரிவித்துள்ளது. தற்போது திட்டம் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உள்ளது. தொழில்நுட்ப ஆய்வு மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்து தொடர்பான ஆய்வுகள்
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