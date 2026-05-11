English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Videos
  • விஜய் தலைக்கு மேல் தொங்கும் கத்தி... கூட்டணி ஆட்சியால் தவெகவுக்கு என்னென்ன சவால்கள்?

விஜய் தலைக்கு மேல் தொங்கும் கத்தி... கூட்டணி ஆட்சியால் தவெகவுக்கு என்னென்ன சவால்கள்?

Tamil Nadu Political News: விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்த விஜய் எதிர்கொள்ளப்போகும் சவால்கள் என்னென்ன? ஜீ தமிழ் நியூஸின் விவாத மன்ற நிகழ்ச்சியில் விருந்தினர் கருத்தை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.

CM Vijay: திமுக, 2026 தேர்தலை காங்கிரஸ், விசிக, மதிமுக, தேமுதிக, சிபிஎம், சிபிஐ, ஐயூஎம்எல், கொமதேக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளுடன் இணைந்து போட்டியிட்டது. ஆனால், கூட்டணியாக 73 இடங்களையே வென்றது, இதில் திமுக 59 இடங்களையே வென்றது. அதேபோல் 233 தொகுதியிலும் தனித்து போட்டியிட்ட விஜய்யின் 108 இடங்களை வென்றது. அக்கட்சிக்கும் போதிய பெரும்பான்மை இல்லை. இதனால், காங்கிரஸ் கட்சியில் திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி தவெக பக்கம் தாவியது. மேலும் கூட்டணியாக இணைந்துள்ளதால் அமைச்சரவையிலும் இடம் கிடைக்கிறது. இருப்பினும் இன்னும் 7 இடங்கள் தவெகவுக்கு தேவைப்பட்டன. திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்ற விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, ஐயூஎம்எல் கட்சிகள் தலா 2 இடங்கள் என 8 இடங்களுடன் தவெகவுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டியது. ஆனால், திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகவில்லை என்றும் மக்களின் முடிவை ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாகவும், விஜய் மதசார்பற்ற ஆட்சியை அமைப்பார் என வாக்களித்ததாலும் இந்த தவெகவுக்கு ஆதரவளித்ததாக விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, ஐயூஎம்எல் கட்சிகள் கூறின. திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்த விஜய் எதிர்கொள்ளப்போகும் சவால்கள் என்னென்ன? ஜீ தமிழ் நியூஸின் விவாத மன்ற நிகழ்ச்சியில் விருந்தினர் கருத்தை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News