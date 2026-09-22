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  • /சித்த மருத்துவத்தின் ஐந்து தூண்கள் என்னென்ன?

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 22, 2026, 04:20 PM|Updated: Sep 22, 2026, 04:20 PM
பச்சை, சிவப்பு கற்களின் அதிர்ஷ்டங்கள்: சித்த மருத்துவத்தின் ஐந்து தூண்கள்.... மணி, மந்திரம், ஔடதம், யோகம், தியானம்!!

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