/புதிய 2 Airport இடங்களுக்கு மத்திய அரசு போடும் முட்டுக்கட்டை?! இவ்வளவு challenges இருக்கா!

Published: Sep 10, 2026, 09:00 PM|Updated: Sep 10, 2026, 09:00 PM
பரந்தூரை விட்டாச்சு... ஆனா மானேல்லூரும் செய்யூரும் உண்மையிலேயே பாதுகாப்பானதுதானா? சென்னைக்கான 2-வது விமான நிலையத் திட்டத்தில் அரசுக்குக் காத்திருக்கும் அடுத்தடுத்த தலைவலிகள் என்னென்ன? ஒரு விரிவான பார்வை..."
பரந்தூர் திட்டம் கைவிடப்பட்டு, சென்னைக்கான இரண்டாவது புதிய விமான நிலையத்திற்கு மானேல்லூர் மற்றும் செய்யூர் ஆகிய இரு புதிய இடங்கள் முன்னிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும், இந்த இடங்களில் விமான நிலையம் அமைப்பதில் உள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த கடுமையான சவால்கள்தான் தற்போது பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன. பரந்தூர் எதிர்ப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு மாற்று இடங்களைத் தேர்வு செய்தாலும், அந்தப் புதிய இடங்கள் அதைவிடப் பெரும் தொழில்நுட்ப மற்றும் பாதுகாப்புச் சிக்கல்களைக் கொண்டிருக்கின்றனவா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.