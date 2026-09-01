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நேபாள வெள்ளத்திற்கு சீனாதான் காரணமா? பகீர் தகவல்கள்
Written By
Shiva Murugesan
Published: Sep 01, 2026, 05:00 PM
|
Updated: Sep 01, 2026, 05:00 PM
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நேபாளத்தில் மிகப்பெரும் உயிரிழப்பை ஏற்படுத்திய வெள்ளப் பேரிடருக்கு அண்டைநாடான சீனாதான் காரணமா? என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது.
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