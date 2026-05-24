/கோவை சிறுமி கொலை.. நடந்தது என்ன?

கோவையில் மர்மமான முறையில் காணாமல் போன சிறுமியைப் போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனர். விசாரணையில், மனிதாபிமானமற்ற சில மனித மிருகங்கள் அந்தப் பிஞ்சு சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, கொடூரமான முறையில் கொலை செய்து உடலை மறைத்தது தெரியவந்தது. குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க அமைக்கப்பட்ட தனிப்படையினர், அப்பகுதியின் சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகளை அக்குவேறு ஆணிவேறாக ஆய்வு செய்தனர். மேலும், செல்போன் டவர் சிக்னல் மற்றும் சந்தேக நபர்களின் நடமாட்டத்தை வைத்து நடத்திய கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில் கொடூரர்கள் சிக்கினர். தற்போது அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.