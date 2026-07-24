/பரந்தூர் ஏர்போர்ட்: தமிழ்நாடு அரசின் முடிவு என்ன? மறுக்கிறதா மத்திய அரசு?

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Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 01:40 PM|Updated: Jul 24, 2026, 05:14 PM

மாநிலங்களவையில் திமுக எம்.பி. பி.வில்சன் எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்த மத்திய இணையமைச்சர் முரளிதர் மோகோல், புதிய தமிழக அரசு பரந்தூர் திட்டத்தின் இடத்தை மாற்றக் கோரி எந்தக் கடிதமும் அனுப்பவில்லை என்றும், அதுதொடர்பான தேதி வாரியான பதிவுகளும் இல்லை என்றும் கூறியுள்ளார். மேலும், தமிழ்நாடு தொழில் மேம்பாட்டு கழகமான டிட்கோ கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் அளித்த விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில், 2025 ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி பரந்தூர் சர்வதேச பசுமை வெளி விமான நிலையத்துக்கு மத்திய அரசு கொள்கை அடிப்படையிலான ஒப்புதலை வழங்கியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். முதல் கட்ட திட்டத்தின் மதிப்பீட்டு செலவு சுமார் 10 ஆயிரத்து 500 கோடி ரூபாய் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. நிலம் கையகப்படுத்துதல், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு, சுற்றுச்சூழல்

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