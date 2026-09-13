हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
லைட்ஸ் அவுட் ஆலை என்றால் என்ன? முக்கிய அப்டேட்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 13, 2026, 12:40 PM
|
Updated: Sep 13, 2026, 12:40 PM
join
share
பேக்ட்ரி தொழிலாளர்களின் வேலையை காலி செய்ய இந்தியாவில் வந்திருக்கும் லைட்ஸ் அவுட் ஏஐ தொழிற்சாலை குறித்த முக்கிய அப்டேட்,
Recommended Videos
07:10
தியாகம் பற்றி CM விஜய்க்கு என்ன தெரியும்? - துரைமுருகன் கேள்வி
03:43
டெங்கு காய்ச்சல் நிலவரம்... கோவையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்
02:20
இனி Factory தொழிலாளர்களுக்கு சிக்கலா... அது என்ன Lights out ஆலை?
05:02
சித்த மருத்துவம் நோயை விரட்டும், மறைக்காது: சித்த மருத்துவர்
04:48
"வெற்றியை முதலமைச்சரின் பாதங்களுக்கு காணிக்கையாக்குவேன்!" - சத்தியபாமா!
03:25
விஜய்க்கு முதல் ஆசிட் டெஸ்ட்! இடைத்தேர்தலில் யார் ஜெயிப்பார்?
03:45
பட்டினப்பாக்கம் புதிய தலைமை செயலகம் திட்டம் - 1200 குடும்பங்களுக்கு பாதிப்பு
03:04
ஓசூரில் 1000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யும் அல்ட்ராவைலட் நிறுவனம்
02:31
சென்னையில் புதிய பிஸ்னஸில் களமிறங்கப்போகும் ஃபோர்டு நிறுவனம்
02:21
உடம்பெல்லாம் காயம்? உறவினர்கள் கூறிய பகீர் விஷயம்... வாலிபருக்கு நடந்தது என்ன?
03:03
சென்னை 2ஆம் கட்ட மெட்ரோவில் இவ்வளவு நன்மைகளா...? இது நம்ம லிஸ்ட்லையே இல்லையே...
02:48
தூத்துக்குடி கப்பல் கட்டும் தளம்... வேகம் காட்டும் Hyundai... வந்தது தரமான அப்டேட்
Trending
News
Photos
Videos
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு வா
2
ஆப்கானிஸ்தான் டி20ஐ தொடர்... சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமில்லையா...? இந்திய அணி பிளேயிங் 11
3
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: அரசு ஊழியர்களுக்கு நவராத்திரியில் வருகிறதா ‘டிஏ ஹைக்’?
4
35 வயதுக்குட்பட்டவரா? திருச்சியில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலை
5
தோனி வைத்திருக்கும் CSK-வின் 1 லட்ச பங்குகள்... இதன் மொத்த மதிப்பு எவ்வளவு?