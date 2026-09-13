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  • /லைட்ஸ் அவுட் ஆலை என்றால் என்ன? முக்கிய அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 13, 2026, 12:40 PM|Updated: Sep 13, 2026, 12:40 PM
பேக்ட்ரி தொழிலாளர்களின் வேலையை காலி செய்ய இந்தியாவில் வந்திருக்கும் லைட்ஸ் அவுட் ஏஐ தொழிற்சாலை குறித்த முக்கிய அப்டேட்,

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