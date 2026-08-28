/காயத்ரி சங்கல்பம் என்றால் என்ன? இதனால் கிடைக்கும் பலன்கள் இதோ

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 28, 2026, 03:20 PM|Updated: Aug 28, 2026, 03:20 PM
ஆவணி அவிட்டத்திற்கு அடுத்த நாளான இன்று (ஆக. 28) செய்யப்படும் காயதிரி ஜபத்திற்கு முன்னதாகச் செய்யப்படும் 'மகா சங்கல்பம்' என்பதன் மகத்துவத்தையும், அதன் சமஸ்கிருத வரிகளுக்கான அறிவியல் மற்றும் ஆன்மீகத் தமிழ் விளக்கத்தையும் இந்த காணொலியில் Dr. Prof. அம்மன் அருள் பழனிநாதன் கூறுகிறார். நாம் மொபைலில் அனுப்பும் ஜிபிஎஸ் லைவ் லொகேஷன் அல்லது ஜியோ டேக் போன்ற ஒரு 'யுனிவர்சல் டேக்' (Universal Tag) ஆக இந்த சங்கல்பம் செயல்பட்டு, மல்டிவர்ஸில் நாம் இருக்கும் இருப்பிடத்தைக் கடவுளுக்குத் துல்லியமாக அறிவிப்பதாகக் கூறுகிறார். அதன்படி, பிரம்மனின் 51வது வயதில், ஸ்வேதவராக கல்பத்தில், ஏழாவது வைவஸ்தவ மன்வந்தரத்தில், 28வது சுழற்சியின் கலியுக முதல் பாதத்தில், ஜம்பு தீவில், பாரத தேசத்தில், மகாமேரு மலைக்குத் தெற்கே,
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