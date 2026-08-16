/Gold Monetisation 2.0 என்றால் என்ன? 30 ஆயிரம் டன் தங்கத்திற்கு மோடி அரசு குறி!

உங்கள் வீட்டுப் பீரோவிலோ அல்லது வங்கி லாக்கரிலோ தங்கம் சேமித்து வைத்திருக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால், உங்களுக்கான மிக முக்கியமான செய்தி இதுதான்! இந்தியா முழுவதும் வீடுகளில் முடங்கிக் கிடக்கும் சுமார் முப்பதாயிரம் டன் தங்கத்தை சந்தைக்குக் கொண்டுவர, மத்திய அரசு தற்போது ஒரு பிரம்மாண்ட புதிய திட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளது. இந்திய மக்கள் காலம் காலமாகச் சேர்த்து வைத்திருக்கும் இந்த தங்கத்தை பொருளாதார சுழற்சிக்குள் கொண்டுவரும் நோக்கில், 'கோல்ட் மானிடைசேஷன் 2.0' (Gold Monetisation Scheme 2.0) என்ற புதிய திட்டம் தீவிரமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தியா ஆண்டுதோறும் சுமார் 700 முதல் 900 டன் வரையிலான தங்கத்தை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. குறிப்பாக 2026-ஆம் நிதியாண்டில் மட்டும் தங்க இறக்குமதிக்காக சுமார்